Borsa: Europa in calo dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Le Borse europee proseguono in calo dopo l'avvio in terreno negativo di Wall Street. Sui listini pesano i timori per il voto del Senato Usa sui diritti umani a Hong Kong, che potrebbe minare le trattative con la Cina sui dazi. Riflettori accesi anche per i verbali della Fed in arrivo in serata. Nel Vecchio continente rallenta Londra (-1%), con la campagna elettorale per il voto di dicembre.

In negativo Francoforte e Madrid (-0,4%) e Parigi (-0,2%), in rialzo Milano (+0,1%). In Europa scivola il comparto energia (-1%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Male anche le banche (-0,8%).

A Piazza Affari resta sospesa As Roma Con un rialzo teorico del 10%, dopo le indiscrezioni su un possibile ingresso nel capitale dell'americano Dan Friedkin. Corre anche Nexi (+5,1%), dopo la conferma di contatti con Intesa Sanpaolo (-0,1%). In rosso Atlantia (-2,5%), dopo il ritrovamento di un report sul ponte Morandi, sequestrato dalla Gdf, che evidenzia un allarme crollo già nel 2017.