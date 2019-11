Borsa: Milano +0,66% con Azimut, banche

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Piazza Affari si conferma in positivo nei primi scambi con il Ftse Mib che guadagna lo 0,66% a 23.617 punti mentre il fatturato e gli ordini dell'industria italiana a settembre fanno registrare un rialzo. Bene il risparmio gestito con Azimut (+3,12%) su cui proseguono gli acquisti. Buon passo anche per le banche con Unicredit che guadagna l' 1,30%, Fineco lo 0,97%, Bper l'1,63% e Ubi lo 0,80 con il ceo Victor Massiah che in un'intervista sul Sole 24Ore sottolinea che le fusioni bancarie non s'improvvisano. Tra gli altri sale Inwit (+1,22%) dopo che il cda ha dato l'approvazione definitiva all'operazione di fusione di Vodafone Tower e deliberato un dividendo straordinario. Positiva anche Tim (+0,90%) che guarda alla partita Open Fiber. Deboli Stm (-0,36%), Generali (-0,39%). Sull'Aim, all'esordio UCapital24 dopo un apertura a 4,30 euro si appiattisce e scende a 4 euro.