Borsa: Asia incerta, guarda a Usa-Cina

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Borse di Asia e Pacifico miste mentre resta l'incertezza sull'esito delle trattative sul commercio internazionale tra Usa e Cina e non si allentano le tensioni ad Hong Kong con la Piazza dell'ex colonia inglese che però viaggia spedita (+1,3%) insieme a Shanghai (+0,85%) e Shenzhen (+1,83%). In calo Tokyo (-0,53%) con lo yen che si rafforza sulle principali valute, penalizzando i titoli dell'export. Debole anche Seul (-0,34%). Positiva invece Sydney (+0,70%). I future sull'Europa sono attesi in rialzo. Sul fronte dei cambi l'euro è in lieve rialzo sul dollaro. La moneta unica europea passa di mano a 1,1080 sul biglietto verde. Il petrolio è in calo. Il wti è a 56,9 dollari il barile. Tra i macro oltre alle immatricolazioni europee che ad ottobre segnano un +8,6%, sono attesi dagli Stati Uniti la tendenza degli ordini industriali e il dato sui permessi di costruzione rilasciati.