Six, Opa da 2,8 miliardi su Borsa Madrid

(ANSA) - Six, la società della Borsa di Zurigo, ha annunciato un'Opa da 2,84 miliardi di euro su Bolsa y Mercados Espanoles (Bme), che gestisce Borsa di Madrid.

L'annuncio è arrivato dopo che Euronext ha annunciato trattative con il listino spagnolo. Da parte sua Bme ha definito 'amichevole' l'offerta di Six. Il prezzo messo sul piatto da Six è di 34 euro per azione e tale offerta ha messo le ali al titolo Bme, quotato alla Borsa di Madrid dove guadagna il 36% a 34,7 euro fra le scommesse che Euronext possa lanciare un'Opa migliorativa in quella che si preannuncia come una battaglia per la conquista del listino iberico.