Borsa:Milano chiude in rosso,pesano auto

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - La Borsa di Milano (-0,5%) chiude in calo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente.

Piazza Affari è stata appesantita dal calo del comparto automotive, dopo il taglio delle stime da parte di Volkswagen.

L'attenzione degli investitori si concentra sull'allarme lanciato dalla Bundesbank sull'economia tedesca e l'attesa per gli sviluppi dei negoziati tra Usa e Cina sul commercio internazionale. Poco mosso lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 154 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,2%.

Scivolano Mediobanca e Ferragamo (-3,1%). Male il comparto delle auto con Cnh (-2,7%), Fca (-2,8%), Ferrari (-1,2%), Pirelli (-0,8%) e Brembo (-2,6%). In rosso anche i titoli legati al petrolio dove Saipem cede il 2,7%, Tenaris (-2,2%) e Eni (-0,7%). Tengono le banche con Bper (+1,2%), Intesa, Ubi e Banco Bpm (+0,5%). In positivo anche Tim (+0,1%), in attesa delle offerte dei fondi per Open Fiber.