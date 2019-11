Leonardo:convertiplano a Expo Dubai 2020

(ANSA) - DUBAI, 17 NOV - Il convertiplano AW609, ossia un velivolo in grado di combinare le elevate prestazioni dell'aeroplano come velocità, raggio d'azione, quota e la "straordinaria" versatilità dell'elicottero, ovvero decollo e atterraggio verticale, volo stazionario, sarà esposto al nuovo heliterminal di Dubai in occasione di Expo2020. Leonardo "è l'unica azienda al mondo" ad avere in sviluppo e prossimo all'ingresso operativo sul mercato un convertiplano per impieghi commerciali e con certificazione civile che potrà essere usato per trasporto e soccorso. "Si tratta di una vera rivoluzione dell'aria di prossima introduzione che modificherà il modo stesso di intendere la versatilità e rapidità di spostamento e l'accessibilità al territorio", ha spiegato Leonardo durante il Dubai Airshow. Infatti "si potranno collegare il centro di Londra e di Milano con un volo diretto di circa due ore decollando e atterrando su qualsiasi superficie adatta all'impiego di elicotteri evitando Aeroporti affollati, traffico automobilistico