Festival del futuro: esperti a confronto

(ANSA) - VERONA, 16 NOV - Scienziati, medici, economisti, imprenditori, esperti di ambiente e di geopolitica sono protagonisti per due giorni a Verona di un confronto su nutrizione, clima, intelligenza artificiale, robotizzazione del lavoro, longevità, governo dei processi di digitalizzazione. Il 'Festival del futuro', oggi e domani, 16 e 17 novembre, propone per la sua prima edizione un percorso su questi temi, costruito attraverso 40 incontri, per analizzare le tendenze che stanno dando forma all'Italia di domani.

Sono in programma anche tre focus tematici sul futuro dell'Italia nel mondo digitale, sul futuro della ricerca medica e sulla radioterapia per la cura dei tumori, e a disposizione dei partecipanti è stato messo uno spazio espositivo in cui fare esperienza diretta dei dispositivi innovativi realizzati da alcune start-up.

L'evento, alla Fiera di Verona, è organizzato dal Gruppo Athesis, con Harvard Business Review Italia e Eccellenza d'Impresa.