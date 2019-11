Petrolio sale a 56,9 dollari a barile

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hours di New York. I contratti sul greggio Wti con scadenza a dicembre guadagnano 19 centesimi, pari a +0,3%, e si portano a 56,96 dollari al barile. Il Brent sale dello 0,2% a 62,43 dollari.