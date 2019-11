Borsa:Milano chiude a +0,46%,bene Saipem

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Piazza Affari ha chiuso in rialzo l'ultima seduta della settimana (Ftse Mib +0,46%), tra scambi nella norma per 2,2 miliardi di euro di controvalore, con lo spread tra Btp e Bund in calo a 156,7 punti, secondo la piattaforma Bloomberg. Gli acquisti si sono concentrati concentrano su Azimut (+2,71%), Hera (+2,37%), sull'onda lunga dei conti trimestrali, e Saipem (+1,38%) spinta da ipotesi di fusione con la norvegese Subsea7 (+1,91% a Oslo). Bene anche Prysmian (+2,19%), selezionata per una commessa in Grecia per conto di Admie, mentre Campari (+1,52%) è stata favorita dalla trattativa esclusiva per comprare il distributore francese Baron Philippe de Rothschild. In risalita Stm (+1,29%) insieme ai rivali europei, prese di beneficio su Ferragamo (-1,79%), contrastate Italgas (-0,88%) e Snam (+0,22%).