Borsa: Europa resta rialzo,Milano +0,22%

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Le Borse europee si confermano tendenzialmente in rialzo con l'eccezione di Londra (-0,57%) con le elezioni britanniche in calendario per il 12 dicembre e sullo sfondo il nodo sempre vivo della Brexit. In un mercato senza grandi spunti, con industriali e finanziari deboli, si muovono in direzione positiva Parigi (+0,29%), Milano (+0,22% a 23.528 punti). Più cauta Francoforte (+0,06%) mentre lo spread tra btp e bund scende a 162 punti base, dai 165 dell'apertura. L'euro resta poco mosso sul dollaro con la moneta unica che passo di mano a 1,1027 sul biglietto verde. Le quotazioni del petrolio restano stabili con il Wti a 56,7 dollari al barile (dai 56,9 dell'avvio). A Piazza Affari prosegue l'evidenza di Azimut (+1,9%). A seguire, Prysmian (+1,67%) e Saipem (+1,5%) spinta dall'ipotesi di una unione con la rivale Subsea7, che alla Borsa di Oslo guadagna il%, per creare un gigante dei servizi petroliferi. Tra i big poco mossa Tim (+0,28%). Di contro vendite su Italgas (-1,02%) e Ferragamo (-1,29%).