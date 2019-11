Borsa: bene Europa dietro futures Usa

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Sono tutte positive le Borse europee che beneficiano di futures Usa in rialzo in attesa del dato sulle vendite retail che mostrerà se a ottobre c'è stata una ripresa dei consumi e quindi un'inversione rispetto alla frenata del mese precedente. C'è poi un certo ottimismo per un accordo sui dazi fra Usa e Cina mentre viene accolta senza reazioni nette la revisione delle stime di crescita di Hong Kong diffuse a listino asiatico chiuso. Parigi guida i rialzi (+0,48%) seguita da Milano (+0,44%) mentre lo spread Btp-Bund si assesta sotto i livelli raggiunti alla vigilia. Più caute Londra (+0,2%) e Francoforte (+0,18%).