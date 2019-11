Borsa: Milano in calo con Banco e Buzzi

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Primi scambi con il segno meno per Piazza Affari, che si muove in linea con il resto delle Piazze europee, deluse più dai cattivi dati cinesi e dalle tensioni ad Hong Kong che non dalla tenuta del pil tedesco nel terzo trimestre. Il Ftse Mib cede lo 0,62%, con Banco Bpm (-1,1%), Buzzi (-1%), Pirelli (-1%) e Unicredit (-0,9%) in testa ai ribassi. Fiacche, oltre alle banche, anche gli assicurativi con Generali che cede lo 0,85% dopo che Leonardo Del Vecchio ha detto di voler lavorare alla stabilità del Leone e di Mediobanca (-0,3%), riconoscendo peraltro il buon lavoro svolto dall'ad Alberto Nagel. Corre Diasorin (+3,1%), davanti d Amplifon (+0,6%) e alle utility Hera (+1,7%), reduce dai conti, Enel (+0,4%) e A2A (+0,2%) mentre Snam è fiacca (-0,4%) nonostante una trimestrale in crescita. Tiene Tim (+0,2%), crolla Unieuro (-10,4%) dopo che la holding Ieh ha praticamente dimezzato la sua quota e sale Erg (+1%) che resiste a una trimestrale in forte calo.