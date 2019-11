Borsa: Europa resta calo, Milano -0,07%

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Le Borse europee si confermano in flessione con l'apertura debole di Wall Street, sulla scia delle Piazze asiatiche che hanno scontato la frenata della produzione industriale cinese e il crescendo di scontri e proteste ad Hong Kong, in un clima di incertezza per l'esito dei negoziati tra Cina e Usa sui dazi. Londra lascia sul terreno lo 0,43%, Parigi lo 0,14% e Francoforte lo 0,38% con l'economia tedesca che contro le aspettative cresce nel terzo trimestre e schiva la recessione.

Milano è marginale (Ftse Mib -0,07% a 23.562 punti) mentre Moody's decreta una ripresa, seppur lenta, nel 2020 per l'Italia. Lo spread è stabile a 156 punti base con i bancari che a Piazza Affari restano positivi. In particolare Ubi (+2,5%) in recupero dopo le vendite successive alla trimestrale. Corre Azimut (+2,3%) che entra negli Usa nel mercato degli alternativi. Restano ben comprate Diasorin (+2,25%9 e Tim (+1,66%), quest'ultima dopo le notizie sulla rete secondaria nel pacchetto per Open Fiber.