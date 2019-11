Borsa: Europa recupera, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Le Borse europee recuperano le perdite della prima parte della mattinata, con gli indici che oscillano attorno alla parità. Milano gira in positivo (+0,2%) con Parigi (+0,1%) mentre restano in rosso Londra (-0,4%) e Francoforte (-0,2%). Gli investitori guardano ai progressi tra Usa e Cina sui dazi, su cui Pechino ha confermato che sono in corso "discussioni serrate", e traggono conforto dai dati sul Pil tedesco, migliore delle attese, e dalla crescita in linea con le aspettative dell'Eurozona. A smorzare gli entusiasmi contribuiscono i dati macro deludenti arrivati da Cina e Giappone, con la situazione di Hong Kong che continua a preoccupare. A livello settoriale vanno male le auto (-1%), trascinate al ribasso dalle previsioni di Daimler (-3%). A Milano corrono Diasorin (+3,6%) e Azimut (+2,8%) mentre si risveglia Tim (-1,9%). Bene anche Ubi (+1,5%) e Saipem (+1,5%).