Borsa: Europa in rosso, Milano in parità

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Borse europee in rosso, con Milano (+0,07%), mentre Moody's decreta una ripresa, seppur lenta, nel 2020 per l'Italia, Parigi (-0,08%) e Madrid sulla parità (-0,03%), mentre sono in negativo Francoforte (-0,4%) col Pil tedesco a +0,1%, e Londra (-0,4%). Il Pil complessivo del Vecchio continente è +0,2%, l'oro sale (+0,4%) e i future Usa sono negativi prima dell'apertura di Wall Street, dove nel primo pomeriggio arriveranno indici dei prezzi e sulla disoccupazione.

Sugli indici europei pesano le telecomunicazioni, in rosso con l'eccezione di Tim (+2,4%) dopo le notizie sulla rete secondaria nel pacchetto per Open Fiber. Perdono Vodafone (-1,8%) e Telefonica Deutschland (-1,5%). Giù le auto, a partire da Daimler (-3%), insieme a Renault (-0,9%), mentre tiene Fca (+0,2%). Non brillano le banche, salvo eccezioni come Aib (+1,8%), Kbc e Ubi (+1,7%), con lo spread in discesa verso 155.

Tra i petroliferi prese di beneficio per Tullow (+3,5%) e comparto ottimista col rialzo del greggio (wti +0,8%).