Uil, senza contratto sciopero della p.a.

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Senza risposte incroceremo le braccia". Così il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, parlando di pubblico impiego, nel corso dell'attivo dei quadri e delegati del sindacato. Sul rinnovo del contratto, spiega, "siamo già in ritardo". Per Barbagallo "non può passare un altro anno inutilmente". Soprattutto, dice, "servono risorse adeguate". La Uil, sottolinea il segretario confederale Antonio Foccillo, "è pronta anche allo sciopero generale del settore pubblico se non si ridà dignità al personale".