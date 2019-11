Euromedia,cittadini divisi su microtasse

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Italiani divisi sulle microtasse ipotizzate dalla manovra: in particolare, sugar, plastic e web tax. È quanto risulta da un sondaggio dell'Osservatorio settimanale socio-politico Omnibus di Euromedia Research condotto su un campione prestratificato di 1.000 interviste effettuate sul web con metodo Cawi il 6 e 7 novembre.

Nel dettaglio, il 52,7% degli interpellati non condivide la proposta della tassa sul consumo di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti, considerata la peggiore dal 29% del campione; il 49,1% di coloro che hanno risposto al sondaggio si dichiara contrario alla web tax; il 43%,non condivide l'ipotesi di un'imposta su imballaggi e contenitori di plastica non riciclabili. Complessivamente, secondo i dati di Euromedia, il 70,3% pensa che il peso di queste imposte graverà sui consumatori. Le proposte sono ritenute invasive dal 34%, il 31,3% crede che non ci saranno variazioni nelle proprie abitudini; per 1 su 4 invece è necessario introdurle se si desidera modificare i comportamenti.