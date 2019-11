Utile Mediaset a 101 milioni, giù ricavi

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Nei primi nove mesi dell'anno Mediaset ha registrato un utile netto di 101 milioni in forte aumento rispetto ai 27 milioni dello stesso periodo del 2018 e un risultato operativo di 188 milioni rispetto ai precedenti 114, con ricavi in calo a quota 2.030 milioni contro i 2.433 dei primi nove mesi 2018.

I costi operativi sono in calo del 20% e il gruppo per l'intero 2019 conferma la previsione di miglioramento della generazione di cassa, del risultato operativo e dell'utile.

"Nell'ultima parte dell'anno, nonostante il contesto generale di mercato risulti ancora caratterizzato da una persistente bassa visibilità, l'andamento della gestione caratteristica dovrebbe consentire di incrementare i positivi risultati economici conseguiti al termine dei primi nove mesi del 2019", spiega Mediaset nella nota sui conti dei primi nove mesi.