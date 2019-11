In piano Mediobanca 2,5 miliardi ai soci

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Col nuovo piano Mediobanca offrirà in quattro anni un remunerazione agli azionisti fino a 2,5 miliardi dei quali 1,9 miliardi in dividendi e il restante 0,3-0,6 miliardi tramite il riacquisto e la cancellazione di azioni proprie. Ma la crescita riguarderà anche i ricavi che saliranno del 4% a 3 miliardi. Previsti significativi investimenti nei canali distributivi e aumento degli addetti in tutti i segmenti di attività. A livello di utile l'earning per share è previsto in aumento del 4% a 1,1 euro per azione da 0,93 euro e il Rote si attesterà all'11% dal 10%.

La partecipazione in Generali, pari al 12,91%, continuerà a contribuire in maniera positiva alla creazione dei ricavi e degli utili di Mediobanca, salvo fornire le risorse in caso in una grande acquisizione. Piazzetta Cuccia continuerà a valutare opportunità di crescita tramite acquisizioni.