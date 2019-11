Ferrarelle, accordo per sbarco Usa

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Ferrarelle ha raggiunto un accordo con Danone Waters of America, importatore e distributore nordamericano di acque minerali in bottiglia, per la distribuzione negli Stati Uniti. Lo annuncia una nota della società spiegando che l'intesa sarà effettiva a partire da gennaio 2020, "si concentrerà sulla costruzione del marchio negli Stati Uniti e includerà i formati in vetro di Ferrarelle, che andranno ad ampliare il già ricco portafoglio di marchi Danone Waters of America tra cui Evian".

"Siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo commerciale.

Ferrarelle opera già su scala internazionale, in oltre 40 Paesi, attraverso l'esportazione delle proprie acque minerali. Questo accordo ci permette di crescere nell'ambito export e di valorizzare la qualità delle nostre acque, da sempre riconosciuta sia in Italia che all'estero", ha dichiarato il presidente Carlo Pontecorvo.