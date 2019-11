Da idroponica a tacchi 4.0, top pmi rosa

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Dall'idroponica di nuova generazione ai tacchi '4.0', alla realtà aumentata, alle camerette per bambini, a soluzioni di ingegneria, ai veicoli per il futuro.

Sono 6 le finaliste dell'edizione 2019 del Premio GammaDonna, dedicato alle novità più rappresentative della vitalità imprenditoriale femminile nel paese.

I premi saranno assegnati durante ConneXions for Growth: l'incontro sull'imprenditoria innovativa giovanile e femminile venerdì a Milano organizzato in collaborazione con il Mise e la Commissione europea.

Le 6 storie imprenditoriali finaliste, tra le quali verrà proclamata la vincitrice sono quelle di Giorgia Pontetti di Ferrari Farm - Rieti; Sonja Blanc di Sireg Geotech - Arcore, Silvia Paganini di Tacchificio Villa Cortese - Milano, Martina Cusano di Mukako - Milano, Antonella D'Ercole di Lucana Sistemi di Matera, Massimiliana Carello di BeonD - Torino.

Durante l'evento saranno anche consegnati due riconoscimenti speciali a Federica Agostini e Cecilia Nostro