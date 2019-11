Borsa: Europa conferma rialzo,Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Borse europee tutte in positivo a metà giornata con l'indice d'area che sale di quasi mezzo punto trainato da industriali e titoli legati al settore della comunicazione. Londra guadagna lo 0,34%, Parigi lo 0,27% dove prosegue lo strappo di Iliad (+18%) sull'annuncio del piano di buy back da 1,4 miliardi, Francoforte lo 0,62% con la fiducia degli investitori in Germania che balza a sorpresa ai massimi da sei mesi. E continua ad allungare il passo Milano (Ftse Mib +1% a 23.722 punti) mentre Banca d'Italia condivide la stima di crescita dell'economia italiana dello 0,6% contenuta nella legge di bilancio. Nel frattempo il Il Tesoro ha collocato in asta Bot a un anno per 5,5 miliardi di euro con il tasso in rialzo. Lo spread tra btp e bund stabile a 148 punti base. A piazza Affari sempre in luce Mediaset (+3,28) e il boom di Salini (+6,09%) e della Popolare di Sondrio (+8,,5%) sulle attese della vendita del portafoglio npl da 1 miliardo.