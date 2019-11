Borsa: Asia positiva, guarda Usa-Cina

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Borse di Asia e Pacifico tendenzialmente in rialzo con gli investitori che guardano allo sviluppo dei colloqui tra Usa e Cina sul commercio internazionali e alle tensioni ad Hong Kong. L'Hang Seng (+0,43%) prova il rimbalzo all'indomani delle pesanti perdite legate agli scontri tra manifestanti pro-democrazia e polizia.

Tokyo guadagna lo 0,81%. Leggermente positive anche le Piazze cinesi con Shanghai e Shenzhen che archiviano entrambe la seduta a +0,17 per cento. Seul registra, invece, un più convincente +0,79% mentre Sydney cede un marginale 0,29 cento. I future sull'Europa e sugli Stati Uniti sono positivi. In termini macro da tenere d'occhio la disoccupazione nel Regno Unito e l'indice Zew che misura le condizioni economiche tedesche, entrambi in mattinata. Oltreoceano lo sguardo è a domani e all'audizione del presidente della Fed, Jerome Powell al Parlamento americano.