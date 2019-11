Manovra: Abi, altro sacrificio banche

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Il mondo bancario risulta ancora una volta uno dei settori maggiormente chiamati alla contribuzione alla manovra di fine anno, attraverso disposizioni che, come avvenuto già in occasione della manovra di bilancio 2019, drenano liquidità in maniera consistente e rappresentano un ulteriore sacrificio per le banche, con impatti sul loro ruolo di sostegno all'economia, a famiglie e imprese". Lo ha detto il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini in audizione al Senato sul disegno di legge di bilancio 2020.