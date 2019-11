Borsa:Europa sconta Pil Gb,Milano -0,5%

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Borse europee deboli all'indomani del voto in Spagna, senza maggioranze certe, e con il rallentamento del Pil britannico, salito al di sotto delle stime degli analisti. Proprio Londra (-1,21%) è la peggiore, preceduta da Milano, Francoforte e Madrid, in calo tutte dello 0,5% circa, mentre Parigi (-0,25%) gira in negativo. In rialzo lo spread sopra 150 punti, a seguito delle difficoltà del Governo per l'annunciato addio di Arcelor Mittal da Taranto. Il Gruppo (-1,41%) scivola in Borsa insieme ai rivali con il calo delle quotazioni di alluminio (-0,3%), rame (-0,84%), ferro (-2,23%) e acciaio (-1,29%). Glencore cede il 3,8%, Anglo American il 3,1% e Bhp il 2,77%. Segno meno per i bancari inglesi Standard Chartered (-2,7%), Hsbc (-2,5%) e Lloyds (-1%), giù Deutsche Bank (-1,8%), Unicredit (-1,3%), Banco Bpm (-1,21%) e Ubi (-1,2%). Negativi i futures Usa in assenza di dati, mentre gli occhi sono puntati sull'audizione del presidente della Fed Jerome Powell in parlamento mercoledì prossimo.