Borsa: Europa chiude debole

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Le Borse europee chiudono in calo con il rallentamento del Pil britannico, salito al di sotto delle stime degli analisti. Londra è la peggiore con il Ftse 100 che lascia sul terreno lo 0,42% a 7.328 punti. Francoforte segna un -0,23% con il Dax a 13.198 punti. Stabile Parigi con un +0,07% a 5.893 punti. Ed è piatta anche Madrid (-0,06%) con l'Ibex a 9.338 punti all'indomani del voto in Spagna, da cui non è sortita nessuna maggioranza certa di governo.