Alitalia: Delta conferma impegno, fino a 100mln per 10%

"Delta continua a lavorare con Ferrovie dello Stato e Atlantia e conferma di essere pronta a investire fino a 100 milioni di euro per una quota del 10% in Alitalia". Lo fa sapere un portavoce della compagnia americana interpellato dall'ANSA, aggiungendo che "Delta resta impegnata a mantenere la propria partnership con Alitalia nel futuro".



"Credo che innanzitutto non stiamo parlando di un settore in crisi, è possibile e lo auspichiamo, che entro il termine previsto ci sia l'offerta finale e un piano industriale sulla base di una alleanza che vede soggetti fissati e altri partecipanti che non sta a noi decidere. Ci aspettiamo che ci sia un piano industriale convincente". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ospite del convegno 'Metamorfosi', dove è stato intervistato dal direttore di Huffpost, Lucia Annunziata.