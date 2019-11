Sui mercati domina Powell, attesa dazi

Anche la prossima settimana i mercati mondiali guarderanno soprattutto alla contesa sui dazi commerciali tra Stati Uniti e Cina, con la speranza che venga fissata una data per sancire almeno il pre-accordo. Ovviamente attenzione ancora agli sviluppi della Brexit, per la quale ormai si guarda oltre le elezioni nel Regno Unito, ma l'attesa è soprattutto sulla doppia audizione di mercoledì e giovedì del presidente della Fed Jerome Powell al Congresso Usa, dalla quale scaturiranno indicazioni sulla politica dei tassi. In Italia ancora qualche trimestrale, con l'importante asta di metà settimana dei Btp e grande attenzione alle possibili fibrillazioni nel governo a partire dalla questione ex-Ilva e dal percorso della manovra economica.