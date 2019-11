Borsa: Sull'Aim debutta Salcef, 29/ma ammissione anno

(ANSA) - MILANO, 8 NOV - Salcef Group, società attiva nel settore delle manutenzioni ferroviarie in Italia e all'estero, debutta su Aim Italia in seguito alla fusione con il veicolo d'investimento (Spac) Stars of Italy 3. Si tratta, si legge in una nota, della trentaquattresima ammissione del 2019 sui mercati di Borsa Italiana e della ventinovesima ammissione da inizio anno su Aim Italia. Il flottante al momento dell'ammissione è del 24,9%.(ANSA).