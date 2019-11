Borsa: Hong Kong apre a +0,15%

(ANSA) - PECHINO, 8 NOV - La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo in scia alla fiducia di un accordo sul commercio, anche parziale, tra Usa e Cina: l'Hang Seng sale dello 0,17%, a 27.894,56, tentando di portare a quota 7 la striscia di sedute al rialzo.

Positive, in attesa della diffusione dei dati sul commercio di ottobre, anche Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composite segnano, rispettivamente, progressi dello 0,51% (a 2.993,98 punti) e dello 0,56%, a quota 1.661.10.