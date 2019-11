30% italiani non conosce conto corrente

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - La cultura finanziaria degli italiani si conferma molto contenuta. A non sapere cosa siano conto corrente e altri strumenti come azioni, obbligazioni, fondi comuni e Bitcoin è infatti "oltre il 30%" del campione (composto da 3.056 persone) intervistato dalla Consob per il Rapporto 2019 sulle scelte di investimento delle famiglie. "Il 21% degli intervistati non conosce nessuna delle nozioni di base (inflazione, relazione rischio-rendimento, diversificazione, caratteristiche dei mutui, interesse composto) e di quelle avanzate (riferite ai titoli obbligazionari)".

Secondo il rapporto, gli italiani continuano a mettere i loro soldi da parte, ma quelli che riescono a farlo stanno diminuendo e piano piano lo stock di risparmio rischia di erodersi. A risparmiare in modo regolare è "il 31% degli intervistati, in lieve calo rispetto al 33% dell'anno precedente. La percentuale sale al 37% per chi riesce a risparmiare in modo occasionale, mentre il 26% non accantona nulla, perché le spese assorbono tutte le entrate.