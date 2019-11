Borsa: Europa positiva, Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - Si confermano in rialzo le principali borse europee dopo l'accordo sui dazi tra Usa e Cina annunciato da un portavoce del governo cinese e le note contenute nel bollettino economico della Bce, che si è detta "pronta" ad attuare "tutti gli strumenti a disposizione" per sostenere la crescita dell'inflazione nell'Eurozona. Milano, Madrid e Francoforte (+0,7% tutt'e tre) sono le migliori, seguite da Parigi e Londra (+0,15% entrambe). Positivi i futures Usa in attesa delle nuove richieste di sussidi di disoccupazione. Spiccano Unicredit (+6,16%) e Generali (+3,52%), che hanno diffuso la trimestrale. La prima, inoltre, ha ceduto la propria quota in Mediobanca (-0,46%). Bene il lusso con Moncler (+3,87%), Adidas (+3,23%), Persimmon (+3,12%) e Pandora (+2,91%). In luce gli automobilistici Daimler (+1,75%), Bmw (+1,63%) e Pirelli (+1,5%). Sugli scudi ArcelorMittal (+6,73%), dopo un trimestre in linea con le stime degli analisti e le previsioni sulle vendite a fine anno, previste stabili.