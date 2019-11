Mps: utile 9 mesi dimezzato 187 milioni

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Mps ha chiuso i primi nove mesi del 2019 con un utile netto di 187 milioni di euro, dimezzato (-50,7%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e con ricavi in calo del 6,3% a 2.360,3 milioni di euro. Sul risultato, si legge in una nota, hanno pesato componenti non operative negative per 207 milioni. L'utile del terzo trimestre si è attestato a 94 milioni mentre la posizione patrimoniale si mantiene "solida" e sopra i target fissati dalla Bce con un Transitional Cet1 ratio del 14,8%.

In merito alla possibilità di una maxi-cessione di npl da parte dell'istituto senese, operazione oggetto di discussione tra il Tesoro e la Commissione europea il Ceo Marco Morelli ha indicato che "Le trattative sono in corso, stanno andando avanti già da un po' di tempo e speriamo di poter capire qualcosa di più nel giro di qualche settimana".