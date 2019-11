Lagarde, nè falco nè colomba, sarò gufo saggio

"La Germania è importante ma è una dei 19 paesi dell'euro-zona": lo ha detto la neo-presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista Die Zeit in edicola domani, come si legge in un'anticipazione. "Certo, è un'economia molto grande ma anche tutti gli altri devono essere a bordo" ha continuato la presidente della Bce in riferimento alla Germania. Lagarde ha poi aggiunto di non voler essere assimilata né al falco, né alla colomba ma di prendere ispirazione dal gufo. "Spero invece di essere un gufo. Mi piacciono. Sono animali molto saggi", ha concluso Lagarde.