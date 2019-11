Borsa: Europa in rialzo, Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Borse europee positive, dopo un avvio poco mosso, spinte dalla ripresa migliore delle stime degli ordini di fabbrica in Germania a settembre, che secondo un economista di Bloomberg, indicano che per l'economia tedesca "il peggio potrebbe ormai essere passato". Meglio delle stime anche la fiducia dei manager acquisti in Italia, Germania e nell'Ue.

Positivi i futures Usa. A parte Londra (+0,02%), che appare immobile, salgono Francoforte e Parigi (+0,23% entrambe) insieme a Milano e Madrid, tutte e due in rialzo dello 0,15%. In crescita lo spread tra Btp e Bund a 134,4 punti, mentre scende il greggio Wti (-0,6%). In calo a 1,1 l'euro sul dollaro, che si rafforza anche verso la sterlina (1,28). Tra i titoli in evidenza i bancari sulla scia dei conti trimestrali di SocGen (+4,56%). Bene anche Bnp (+2,75%) e Unicredit (+2,9%), che ha cartolarizzato mutui deteriorati per oltre 6 miliardi.