Borsa: Europa gira in calo, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Girano in calo le principali borse europee con i futures Usa, nonostante ordini di fabbrica in Germania migliori delle stime e l'aumento della fiducia dei manager acquisti Pmi in Italia, Germania e nell'Ue. A parte Parigi (+0,03%), che si mantiene poco sopra la parità, prevale il segno meno davanti a tutti gli altri indici, da Milano e Francoforte (-0,1% entrambe), mentre Londra (-0,2%) e Madrid (-0,5%) accentuano il calo. Tra i titoli più colpiti quelli degli automobilistici Renault (-1,67%), dopo il profit warning di Mitsubishi, controllata attraverso Nissan, Daimler (-1,59%) e Bmw (-0,43%), nonostante la trimestrale migliore delle stime. Il calo del greggio (Wti -0,37%) penalizza Repsol (-1,56%), Bp (-0,77%) e Total (-0,64%), risparmiando Eni (-0,18%). Corrono i bancari SocGen (+4,71%) dopo i conti trimestrali e Unicredit (+2,29%), che ha cartolarizzato mutui deteriorati per 6,1 miliardi. Giù Poste (-2,24%) dopo la trimestrale, diffusa anche da Mps (+0,19%), in attesa di quella di Banco Bpm (+0,56%).