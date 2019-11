Borsa: Europa debole dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Le Borse europee proseguono deboli dopo l'avvio di Wall Street. Gli investitori concentrano la loro attenzione sugli ordini di fabbrica in Germania migliori delle stime e l'aumento della fiducia dei manager acquisti Pmi in Italia, Germania e nell'Ue. Stabile l'euro sul dollaro a 1,1080 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,1%. In positivo Parigi (+0,3%) e Francoforte (+0,2%), piatta Londra (+0,03%) mentre procedono in negativo Madrid e Milano (-0,2%). Nel Vecchio continente sono in calo le auto (-0,5%), Tlc (-0,3%) ed il comparto dell'energia (-0,1%).

A Piazza Affari in rosso Cnh (-3,6%), Mps (-3,5%) e Poste (-2%), dopo i conti del terzo trimestre. In negativo anche le banche con Banco Bpm (-1,6%), Ubi (-1%) e Intesa (-0,7%). Male Mediaset (-1%), Fca (-0,5%) metre è piatta Tim (-0,02%). Corre Diasorin (+3,4%), dopo i conti, insieme a Ferragamo e Recordati (+1,5%).