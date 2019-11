Prada, finanziamento con sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - Prada è la prima azienda della moda e del lusso a sottoscrivere un finanziamento legato alla sostenibilità. L''operazione, realizzata col Credit Agricole, introduce un meccanismo premiante che consente di collegare il raggiungimento di obiettivi in materia di sostenibilità a un aggiustamento annuale del margine.

Il Sustainability Term Loan (prestito a termine legato alla sostenibilità) è un prestito quinquennale di 50 milioni di euro il cui tasso di interesse può essere ridotto in funzione del raggiungimento di obiettivi relativi al numero di punti vendita con certificazioni Leed Gold o Platinum, il numero di ore di formazione per i dipendenti, l'uso di Prada Re-Nylon (nylon rigenerato) per la propria produzione.