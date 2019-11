Mediaset: tempo per accordo con Vivendi

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - Mediaset e Vivendi hanno tempo fino al 22 novembre prossimo per trovare una conciliazione sull'assemblea di inizio settembre, impugnata dai francesi, che avvia la fusione del Biscione con la controllata spagnola e la nascita della holding Mfe. Fino a quella data la delibera dell'assemblea di Mediaset è 'sospesa' dal Tribunale di Milano.

Da quanto si apprende, la richiesta di conciliazione è stata avanzata da Mediaset, con le parti convocate nuovamente dal giudice Elena Riva Crugnola dopo l'udienza del 30 ottobre. Il Biscione avrebbe proposto la revisione di alcuni articoli dello statuto di MediaforEurope (Mfe), l'holding in Olanda dove intende concentrare tutte le sue attività e partecipazioni. In particolare si tratterebbe degli articoli 42 e 43 che contengono anche parti della gestione della governance. In caso di accettazione da parte dei francesi, si potrebbe tenere una nuova assemblea di Mediaset per introdurre i cambiamenti concordati in fase in conciliazione.