Intesa, utile sale 3,31 miliardi (+9,9%)

Intesa Sanpaolo chiude i primi nove mesi dell'anno con un utile netto a 3.310 milioni di euro, in crescita del 9,9% rispetto allo stesso periodo del 2018. Nel terzo trimestre l'utile si è attestato a 1.044 milioni in aumento rispetto agli 833 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Intesa Sanpaolo evidenzia che i risultati sono "pienamente in linea con gli obiettivi e confermano il supporto del gruppo all'Italia anche con l'impegno a diventare un punto di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale".

L'utile netto dei primi nove mesi dell'anno, pari a 3,31 miliardi di euro, è il "miglior risultato per i primi nove mesi dal 2008 grazie ad una solida performance nelle attività core: abbiamo già raggiunto l'82% del risultato netto dell'intero 2018", afferma il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina.

BATTUTE STIME ANALISTI, +1,5% IN BORSA Intesa Sanpaolo batte le attese degli analisti finanziari sull'utile netto e sui ricavi del terzo trimestre. Il gruppo ha ottenuto 1,04 miliardi di euro di utile netto rispetto ad una previsione di 944 milioni, i ricavi si sono attestati a 4,51 miliardi rispetto le stime di 4,33 miliardi. Dopo la pubblicazione dei risultati finanziari il titolo in Borsa avanza dell'1,5% a 2,34 euro.