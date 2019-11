Borsa: Europa cresce tranne Madrid

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - Sono positive le principali Borse europee, in attesa dell'apertura di Wall Street, dove i future sono in rialzo. Unica in rosso è Madrid (-0,1%), con la disoccupazione in Spagna in crescita più del previsto. La migliore è Milano (+0,4%), seguita da Parigi e Londra (+0,3%), con Francoforte in coda (+0,1%).

A trainare Piazza Affari sono Azimut (+3,4%) nel giorno dei conti, e i petroliferi, che guadagnano in tutto il Vecchio continente col rialzo del greggio (Wti +0,9%) e il possibile taglio dell'Opec alla produzione. Salgono Saipem (+2,6%), Total (+2,2%), Eni e Bp (+1,9%). Bene in Europa anche le banche, in particolare Bank of Ireland (+2,5%), Unicredit (+1,7%), Caixa (+1,6%), Intesa (+1,5%) dopo i conti, SocGen (+1,3%).

In positivo anche i tecnologici, con Infineon (+1,4%) e Stm (+1%), con le schiarite del dialogo Usa-Cina sui dazi.