Pmi manifattura Eurozona sale a 45,9 pun

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Sale leggermente a ottobre l'Indice Pmi manifattura dell'Eurozona, rilevato da Markit, che misura le risposte dei direttori degli acquisti delle aziende. L'indice sale a 45,9 punti da 45,7 di settembre. Il dato è superiore alle attese degli analisti che si aspettavano restasse invariato. L'indice Pmi manifattura sale, a sorpresa rispetto alle attese, in particolare in Germania (a 42,1 punti dai 41,9 di settembre; gli analisti che avevano previsto restasse invariato a 41,9) e in Francia (a 50,7 punti dai 50,5 di settembre; gli analisti avevano previsto restasse invariato). Mentre cala in Italia, dove si porta a 47,7 punti dai 47,8 di settembre. Il dato è in linea con le attese degli analisti.