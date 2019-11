Imprese: nasce think tank per sviluppo

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - Un'impresa sociale che punta a creare valore, attenta ai giovani, all'internazionalizzazione, al territorio, alla creatività e alla bellezza: prende forma il Think Tank 'Sviluppo Imprenditorialità Innovativa' con la presentazione delle linee guida di un 'manifesto' dedicato alla buona impresa.

Costituito su iniziativa dell'Università Cattolica di Milano e in collaborazione con ProSpera-Progetto Speranza, il Think Tank, presentato nell'ateneo del capoluogo lombardo, propone a protagonisti autorevoli del mondo del lavoro e dell'economia un 'luogo' di pensiero e azione per accrescere la competitività e le capacità d'innovazione del sistema economico e sociale italiano. Ne fanno parte Mario Albricci, Simone Bini Smaghi, Marco Boglione, Francesco Caio, Andrea Calubini, Marco Checchi, Sergio Dompe, Loretta Forelli, Paolo Franchi, Aldo Fumagalli Romario, Fabio Lettieri, Gianpiero Lotito, Matteo Marzotto, Andrea Munari, Mario Preve e Alessandro Profumo.