Immatricolazioni moto +10,7% a ottobre

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - Ottobre positivo per il mercato delle due ruote. Le immatricolazioni in Italia sono state 18.268 unità con un incremento pari al 10,7% rispetto allo stesso mese del 2018. Notevole la crescita degli scooter (+15,8%), mentre le moto si fermano al +2,2%. I veicoli 50cc, invece, fanno segnare un pesante -28,9%. I dati sono di Confindustria Ancma.

"I risultati di ottobre rafforzano il trend positivo dei mesi precedenti. Le 2 ruote, incluse quelle con motore elettrico, intercettano le nuove esigenze della società, integrando la necessità di muoversi in modo efficiente e responsabile con i nuovi obiettivi di mobilità urbana e di sostenibilità", commenta Giannetto Marchettini, commissario di Confindustria Ancma.

"Siamo convinti che il lento recupero dei volumi pre-crisi abbia ancora lo spazio necessario per sviluppare le innovazioni nel settore - aggiunge -. Eicma rappresenta la ribalta più congeniale per far toccare con mano al pubblico le novità che saranno il motore dello sviluppo futuro".