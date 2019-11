Borsa Milano ai massimi con Ferrari, Cnh

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - Seduta in deciso rialzo per Piazza Affari, che ritocca i massimi da maggio 2018 e vede il Ftse Mib tornare sopra i 23 mila punti. Il listino milanese è stato trainato dal rally di Ferrari (+6,5%), spinta dalla trimestrale e dal rialzo dei target, mentre l'ottimismo sui fronte dei dazi ha spinto il comparto industriale e le auto, con Cnh (+4,5%), Leonardo (+4%), Pirelli (+3,4%) e Fca (+2,6%) in evidenza. Molto bene anche Saipem (+3,8%), in scia al rialzo del prezzo del petrolio. Vola Bialetti nel giorno dell'avvio dell'aumento di capitale, mentre resta debole Cattolica (-0,4%) dopo l'annuncia del ritiro delle deleghe all'ad Minali. Tra i bancari si mettono in luce Ubi (+3,2%), Bper (+3,2%), Fineco (+2,8%) e Banco Bpm (+2,7%) nella settimana delle trimestrali del credito, che verrà aperta domani da Intesa (+1,45%). Non riescono a imboccare l'onda rialzista Amplifon (-1%), la Juve (-0,5%) e Terna (-0,5%).