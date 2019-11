Borsa: Milano (+1,1%) avanza ancora

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - La Borsa di Milano (+1,1%) avanza ancora e sale sul podio più alto dei listini del Vecchio continente. Piazza Affari è sostenuta dal netto rialzo del comparto dell'auto e delle banche. In calo lo spread tra Btp e Bund che scende a 136 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1%.

Svetta Fca (+3,9%), con l'ipotesi di fusione con Peugeot (+5%). In netto rialzo anche Cnh (+3,2%) e Ferrari (+2,8%).

Seduta positiva per Leonardo (+2,4%), Saipem (+2,2%) e Pirelli (+2,1%). In attesa delle trimestrali si mettono in mostra le banche con Bper (+1,9%), Mps e Unicredit (+1,6%), Ubi (+1,5%), Banco Bpm (+1,4%) e Intesa (+0,7%).

Pochi titoli in rosso tra cui la Juventus (-0,3%), Nexi (-0,2%) e Atlantia (-0,1%).