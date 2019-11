Borsa: Europa tonica attende Wall Street

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - Le Borse europee proseguono toniche, in attesa di Wall Street, dove sono in rialzo i futures, e con l'ottimismo per un accordo in tempi brevi tra Usa e Cina sul commercio globale. Fari puntati sull'andamento delle trimestrali e sul primo discorso del neo presidente della Bce Christine Lagarde.

Piazza Affari (+1,5%) maglia rosa tra i listini del Vecchio continente. In rialzo anche Francoforte (+1,2%), Londra e Parigi (+1%) e Madrid (+0,9%). In positivo il comparto energia (+1,9%), con il calo del prezzo del petrolio, i tecnologici (+1,4%) e le banche (+1,4%).

Performance positiva per il comparto dell'auto (+3,3%), dopo i segnali di pace in arrivo dagli Usa sul tema dei dazi. Vola Ferrari (+7%), dopo i conti e le stime del 2019 riviste a rialzo, Peugeot (+5,2%), con l'ipotesi di fusione con Fca (+3,9%), Volkswagen (+2,5%) e fanalino di coda Renault (+0,6%).

A Milano andamento positivo anche per le banche mentre è in calo Amplifon (-1,3%) e Diasorin (-0,5%).