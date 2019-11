Borsa: Asia chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - Borse asiatiche in rialzo con gli investitori che appaiono fiduciosi per un accordo tra Usa e Cina sul commercio internazionale. Con Tokyo chiusa per la festa della cultura, i mercati respirano aria positiva anche dalla stagione delle trimestrali.

La Borsa di Hong Kong (+1,4%) snobba le proteste e la recessione tecnica e chiude in netto rialzo, grazie al rafforzamento dello yuan. In rialzo anche Shanghai e Shenzhen (+0,6%), Mumbai (+0,2%) e Seul (+1,4%).

Sul versante macroeconomico in arrivo i dati dall'Italia, Germania e Regno Unito, l'indice degli acquisti del manifatturiero. Negli Stati Uniti prevista l'asta dei buoni del tesoro a 3 e 6 mesi oltre ai dati relativi alle vendite di auto e gli ordinativi delle fabbriche.