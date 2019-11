Manovra: Gualtieri, plastic tax si può rimodulare

"Dobbiamo ridurre l'utilizzo della plastica mono uso, non posiamo prima applaudire i giovani in piazza per l'ambiento e poi non agire. Una misura che disincentiva la plastica mono uso è giusta, poi occorre rimodularla bene e sono pronto a discutere con gli operatori del settore". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in un 'intervista al Tg3. (ANSA).

"È sorprendente che si approvi una manovra e poi la si critichi, questo non significa che non si possa migliorala".

Troverei paradossale che chi parla di meno tasse poi non voglia ridurre le tasse sul lavoro. Il taglio delle tasse sul lavoro è un pilastro della manovra".