L'Arabia Saudita ha ufficializzato la quotazione di Aramco sul listino di Riad. L' organo di vigilanza della Borsa saudita ha infatti dato il via libera ad un Ipo che si prospetta come la più grande della storia. Al momento però non è stata ancora fissata una forchetta circa il prezzo delle azioni in offerta e nemmeno la quota di Aramco che sarà messa sul mercato.